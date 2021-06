La despedida de Gabo

“Un día te despiertas y eres viejo. Así no más, sin aviso. Es abrumador”: Gabriel García Márquez.

“De esta no salimos”, le pronosticó Mercedes a su hijo Rodrigo. “No come y no se quiere levantar. Ya no es el mismo”. El escritor Gabriel García Márquez llevaba dos días en la cama por lo que más tarde se diagnosticó como una neumonía. Era el preludio de su muerte.

Cuando uno creía que ya no se podía leer ni saber nada más del Nobel de Literatura –quien murió en la ciudad de México en el 2014 a los 87...