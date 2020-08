La división social tras la pandemia

Por Víctor Lapuente

La pandemia está dividiendo al mundo en dos grupos: alfas y betas. Y la línea que separa a los unos de los otros no coincide con las fronteras nacionales, sino que atraviesa todos los países, tanto democráticos como dictatoriales. Alfas son las personas que tienen un horizonte vital estable, con ingresos seguros. Betas, las personas que no saben cómo ni de qué van a vivir. Las que no tienen futuro.

No es una fractura entre ricos y pobres. Cuanto más dinero tienes, más probable...