La función educadora del ejército

En la columna anterior me atreví a dar unas pinceladas sobre temas tan amplios y trascendentes como son las políticas de seguridad y defensa. Lo hice a la luz del discurso del ministro de defensa Diego Molano en su posesión del cargo. Obviamente, es un tema que no se agota en libros y mucho menos en una columna de opinión. Ello me permite volver con mayor profundidad a uno de los múltiples puntos tratados previamente.

Terminaba mi pensamiento propositivo con la idea de “hacer del servicio militar...