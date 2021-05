Suele considerarse la incompetencia como algo que se relaciona exclusivamente con el individuo. Pero sería más útil concebirla como una falla del país, apta para explicar la incompetencia del individuo como resultado de su contagio, hijo del sistema reinante.

La incompetencia de los gobiernos de Colombia para emprender la aspersión aérea de los cultivos de coca con glifosato; para reformar nuestra inoperante Justicia; para reducir la burocracia oficial innecesaria; para contener las migraciones de venezolanos; para proteger sectores generadores de empleos como el agrícola, los textiles, las confecciones, la marroquinería... afecta la incompetencia en forma inevitable, la percepción del capitalismo por los colombianos y nos socava la confianza en las instituciones promercado.

Debido a la prevalencia de esta incompetencia, sospecho que numerosos ciudadanos estarán motivados a votar por un gobierno retrógrado en 2022, con la esperanza de que enfrente las verdaderas causas de nuestro subdesarrollo, las causales que soslayan nuestros partidos políticos tradicionales.

Infortunadamente, cuanto más ha aumentado nuestro Estado sus gastos de seguridad social y de seguridad pública, tanto o más nos han asfixiado con impuestos confiscatorios, tanto o más se nos han erosionado los derechos de propiedad privada y se han debilitado las empresas y el empleo digno. La independencia económica y la iniciativa privada poco cohabitan hoy con los colombianos.

Desde abril de 2020 padecen los propietarios de pequeñas empresas la terminación de sus medios de vida por culpa de los cierres y los disturbios generalizados. Entre tanto, se han ocupado los partidarios de Gustavo Petro en mantener un orden social en el que los empresarios y la ciudadanía no pueden operar con certidumbre sobre el futuro de su entorno regulatorio.

No se expropiarán tierras, afirman los petristas, pero les impondrán unos impuestos prediales tan elevados que las comprarán con títulos de deuda pública, dizque para modernizar el campo. Proponen elevar la renta presuntiva. Proyectan gravar más las rentas de capital de las personas naturales. Hablan de establecer un sistema educativo público para los niños a partir de los tres años, no mencionan fortalecer la educación privada. No he visto que sugieran la aspersión aérea con glifosato de los cultivos de coca.

Con la banca privada ha sido el incompetente de Petro particularmente duro. Propone ponerla a competir con una banca pública, sin necesidad de expropiarla. ¿Con una banca pública burocratizada e ineficiente? En relación con las exportaciones del petróleo y del carbón, las energías no renovables, no ha pasado de ser un hablador de paja. Primero habló de remplazarlas con las exportaciones de aguacates y luego les añadió la exportación de 300 productos más. Sobre la Justicia nada dice, porque ha sido su cómplice para su impunidad.