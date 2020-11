La llegada de las nubes grises

“Una brava cabalgata de nubes grises”, así llegó el huracán, según Hazel Robinson Abrahams, que hace más de dos siglos devastó a San Andrés y Providencia, que se conocían en ese entonces como Henrietta y New Westminster, y que ella describe con maestría en su novela (No give up, maan¡ ¡No te rindas¡), publicada en 2002.

Era una época en que en las islas había esclavitud y se cultivaba el algodón en plantaciones. En ese entonces, el paso de un huracán por el archipiélago se consideraba algo excepcional....