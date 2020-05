La lucha de edadeS

El tema es sensible, en la lucha contra la pandemia se sienten damnificados jóvenes y viejos por diferentes razones. El confinamiento está perturbando la educación de jóvenes y niños y es especialmente difícil de llevar por los adultos jóvenes, por el momento en que están en su ciclo de vida. Los que trabajan, que no son todos, están en riesgo de perder sus empleos, si es que no lo perdieron ya. Muchos de ellos estaban enganchados en los sectores de servicios (restaurantes, turismo, entretenimiento),...