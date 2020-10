La minga y su mensaje

Múltiples y variadas fueron las lecciones que nos dejó la pasada minga indígena en su desplazamiento desde sus resguardos hasta Bogotá. Indudablemente es un hecho político que sirvió para ratificar la nefasta polarización política del país y para constatar que existen verdades que no conocemos o no queremos aceptar. Los hechos conocidos me permitieron referenciar los sentimientos, el dolor y la lucha de nuestras poblaciones indígenas, con los sufrimientos de poblaciones africanas autóctonas.

En nuestro...