El 15 de enero quedó claro para el pueblo de Rusia que nunca más volverían a tener la oportunidad de votar por Vladimir Putin. También quedó claro que vivirían con él en el futuro previsible.

En su discurso anual sobre el estado de la nación, el Sr. Putin prometió que se haría a un lado en 2024 cuando se venza su mandato actual. Al mismo tiempo, describió una serie de reformas constitucionales radicales que probablemente entrarían en vigencia este año: Rusia seguirá siendo una república presidencial, pero los futuros presidentes estarán limitados a dos mandatos. El Parlamento tendrá derecho a nombrar ministros del gobierno, incluido el primer ministro. (Actualmente, son seleccionados por el presidente y aprobados por el Parlamento). Los cambios también otorgarán poderes adicionales al Consejo de Estado, que ahora es un órgano asesor de bastante bajo perfil, lo que lleva a muchos a creer que Putin se imagina a sí mismo como el presidente del consejo después de 2024. El resultado es que en cuatro años el Sr. Putin puede hacerse a un lado y concentrarse en administrar el mundo, mientras que sus asesores se concentran en administrar Rusia.

¿Por qué el poderoso presidente de Rusia ha elegido esta ruta? En 2018, el presidente de China, Xi Jinping, cambió la Constitución de su país para permitirse ser presidente de por vida. Putin fácilmente podría haber hecho lo mismo, pero decidió no hacerlo. Pero el momento del Sr. Putin plantea preguntas: ¿por qué presentó su iniciativa constitucional ahora, cuatro años antes del final de su mandato, de una manera que se parece más a un golpe de palacio que a una reforma política?

El momento y la naturaleza de las enmiendas constitucionales dejan en claro que Putin percibe a su régimen como en crisis y tiene dudas sobre la viabilidad continua de un sistema de gobierno personal cuando ya no está presente. Sabe perfectamente que lo que sus apologistas anuncian como la estabilidad política es en realidad un estancamiento político, y que el apoyo popular al régimen está en decadencia. Es muy posible que las protestas del verano pasado en Moscú y la creciente apatía de sus partidarios impulsaron al presidente a ofrecer propuestas de reforma y pedir que cualquier cambio sea legitimado por el voto popular. No será sorpresa si el referéndum coincide con las elecciones parlamentarias anticipadas este otoño, comenzando así la transición de poder este año.

Desempacando las decisiones del Sr. Putin, uno no puede escapar de la sensación de que está atormentado por los recuerdos del liderazgo esclerótico e impotente de la Unión Soviética en sus últimos años. Ese período condujo al crimen, el declive económico y el caos. Los rusos siguen marcados por eso, por lo que Putin no puede permitir que su gente se vea a sí misma volviendo a la vida bajo una élite estancada y envejecida.

Putin tenía razón al creer que cualquier conversación sobre su posible sucesor sería una amenaza existencial para su poder. Contrario al plan de Boris Yeltsin para la transición de poder, ampliamente conocido como “Operación Sucesor”, el gambito del Sr. Putin podría describirse mejor como “Operación Sin Sucesor”. El próximo presidente ruso no será el próximo líder de Rusia, por lo que la sociedad debería dejar de interesarse en quién será.

Su elección de Mikhail Mishutin como primer ministro es indicativo de cómo Putin reorganizará la nueva orquesta: se dice que Mishutin, quien asumió el cargo cuando Putin anunció los cambios, es un gerente efectivo y un burócrata capaz, pero su principal cualidad es que nadie podría imaginarlo como el próximo Putin. También está claro que el objetivo del Kremlin es modernizar la gobernanza y hacerla más eficiente. Pero modernización no significa occidentalización. Una burocracia más digitalizada no conducirá a una mayor competencia política, o incluso a un estado de derecho más fuerte. El Kremlin quiere preservar su control casi total mientras que al mismo tiempo espera inyectar algo de dinamismo en la economía.

La mayoría de los comentaristas han destacado enérgicamente que Putin seguirá en el poder después de abandonar el Kremlin, y desdeñan cualquier posible efecto liberalizador de las enmiendas sugeridas. Pueden tener razón. En política exterior, es poco probable que Rusia cambie de rumbo. Resistir a Occidente es la definición del señor Putin de la soberanía rusa. Pero en asuntos internos, las consecuencias a largo plazo de los cambios propuestos son más difíciles de predecir. Los cambios sorprendentes a menudo tienen consecuencias sorprendentes.

Al limitar los poderes del presidente, empoderar al Parlamento y convertirse en el último centro de poder más allá del Kremlin, Vladimir Putin ha inyectado una competencia institucional que no estaba presente. Cuando los gobernantes inician cambios cosméticos para evitar un cambio real, deben saber que no hay garantías de que las cosas realmente no cambiarán.