La alarma de desabastecimiento de alimentos que hemos enfrentado recientemente, en medio de los bloqueos en algunas vías, evidenciaron una realidad: nuestros modelos productivos no son circulares, innovadores ni inclusivos con los habitantes de las zonas rurales. Antioquia es un buen ejemplo de esto. Según señaló Rodolfo Correa, secretario de Agricultura de Antioquia, el 74 % de los alimentos que consumimos en el Valle de Aburrá provienen de otros departamentos. Esta cifra no debería pasarnos desapercibida, pues hablamos de una región con una diversidad geográfica, social y productiva privilegiada.

Gran parte del reto social y económico de la pandemia se origina en nuestra ruralidad. Según el Censo Agropecuario de 2016, nuestro campo se ha envejecido. No solo ha sido azotado por el conflicto atroz y el impacto ambiental de los cultivos ilícitos, sino que cuenta con los más bajos indicadores sociales y económicos. La peor educación de Colombia es la rural, donde hay mayor deserción y analfabetismo. Se suma la falta de legalidad en la tenencia de tierras, la baja asistencia técnica, el difícil acceso a la conectividad y a la financiación, lo que motiva a los jóvenes a irse a las ciudades buscando un futuro que tampoco encuentran.

Para Proantioquia la agenda rural debe priorizarse. En una invitación a José Antonio Ocampo, autor de la Misión rural para la transformación del campo en Colombia, a nuestro más reciente Comité de Desarrollo Económico, nos recordaba que si bien el sector agroproductivo ha tenido un crecimiento relativamente estable en los últimos años y fue relativamente inmune frente a la pandemia, también seguimos en una deuda con el componente social: la pobreza aumentó desde 2019, empezó a ceder el empleo en 2020 y alberga una alta informalidad.

Ahora, hay con qué avanzar. Tenemos información sobre el campo, particularmente en Antioquia, que antes no teníamos: la Misión Rural, el Censo Nacional Agropecuario, el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario (POTA), el Plan Integral de Desarrollo Rural con enfoque territorial y la ruta de Folu, que señala que, en Antioquia, de cada 10 familias, 7 tienen desnutrición o malnutrición. No hay excusas para no movilizarnos y trazar una ruta a la que nos comprometamos por encima de períodos de gobierno porque lo que está en juego es nuestro futuro, no solo el del país, sino el del planeta.

La FAO le puso a Colombia el reto de ser una despensa de alimentos para el mundo; a Antioquia se suman regiones tan ricas como el Valle del Cauca y todo el territorio que atraviesa el río Magdalena, entre otras, que unidas a las vías 4G, los puertos y el proyecto de rutas terciarias, tan necesarias, abren una gran oportunidad. Están el mercado, las tierras y, sobre todo, miles de colombianos necesitados de oportunidades que con un agro ambientalmente sostenible, integrado a la tecnología, con una visión global y de transformación de materias primas, que se vuelve altamente atractivo para nuestros jóvenes.

Se requiere voluntad y trabajo en equipo. El Agroparque Biosuroeste, que hoy incubamos en Proantioquia junto a los alcaldes de la Provincia Cartama, la Gobernación, fundaciones y el sector privado, nace con este propósito. Sumándose a otras iniciativas de este Gobierno departamental, como la Ciudadela Agrotecnológica del Oriente, en Marinilla, y el Centro de Innovación Rural, en Turbo.

No es un favor que les debemos hacer a las zonas rurales y a sus habitantes. Queda claro que la viabilidad de las ciudades depende cada vez más del desarrollo de las regiones. No podemos seguirles dando la espalda, porque es dársela a nuestra viabilidad como país y como humanidad

* Gerente del Agroparque Biosuroeste