¿Qué es la pobreza y cómo puede ser superada en una sociedad como la colombiana? ¿Debe conceptualizarse como un problema de desigualdad, de política e instituciones, o de emergencia humanitaria? ¿La pobreza es resultado de la escasez de alimentos, de los fallos de distribución o del subdesarrollo? Amartya Sen escribió, en su influyente libro “Pobreza y hambruna”, “que las hambrunas no deberían entenderse como escasez de alimentos, sino como creadas por los sistemas sociales”. Thomas Pogge afirmó que “los pobres de este mundo no son simplemente pobres y hambrientos, sino que son empobrecidos y conducidos al hambre por nuestras instituciones comunes, las cuales determinan sus vidas”.

El Dane reveló hace pocos meses que la incidencia de la pobreza en el país en 2020 llegó a 42,5 %, es decir, 21.021.564 personas. Según el informe, 7.420.265 personas (15,1 % de la población) no ganan lo suficiente para comprar los alimentos mínimos requeridos para sobrevivir —la magra canasta básica de $ 145.004 por persona al mes—. Es una situación insoportable para los más pobres, que ha aumentado en gran medida debido a la pandemia, a la masiva migración de venezolanos y a la incapacidad del actual gobierno para enfrentar los graves problemas sociales. ¿Pero qué dicen algunos de los candidatos frente a este problema social? La pobreza no es tratada como un problema fundamental ni por Fajardo ni por Gaviria. En el libro de Fajardo, “El poder de la decencia”, no aparece esta palabra. Recientemente ha usado los análisis de pobreza monetaria del Dane como base de su proyecto económico para hacer propuestas de campaña, como crear 1.500.000 empleos en cuatro años. ¿Cómo? Gaviria representa una postura tradicional del liberalismo fundamentada en la idea de que el Estado sólo existe para hacer cumplir los derechos y las libertades individuales. Su posición sobre lo social es minimalista, mejorar lo existente. Presenta la superación de la pobreza ligada al buen funcionamiento de la economía de mercado y la libertad de empresa y la vincula con un ingreso mínimo. ¿Será esto suficiente? ¿Esto es liberalismo social?

En Fajardo y Gaviria no hay más que un liberalismo estilizado, sin compromiso con las distribuciones “correctas” de la riqueza y las concentraciones de poder que interfieren con la libertad y la igualdad de oportunidades, ambos alejados del relato neokeynesiano del gobierno económico.

Petro representa una visión crítica del actual estado de cosas. Ha señalado que para superar la pobreza se debe empoderar, con ayuda del Estado, la economía popular, la pequeña empresa, la microempresa. Pero debe responder con claridad si para mejorar las condiciones de vida de los más pobres considera necesario o no limitar los derechos de propiedad de los actores no estatales. ¿Lo iluminará el pastor para dar una respuesta?

Otro problema que debe ser tratado es de qué forma la pobreza es resultado de las relaciones de explotación y dominación de los países ricos sobre los más pobres y cómo podría plantearse una reestructuración radical del sistema económico mundial. ¿Qué dicen los candidatos sobre estos problemas? Hasta ahora, nada