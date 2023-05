Por Juliana Velásquez Rodriguez- JuntasSomosMasMed@gmail.com

Florencia mi hija de 7 años, y filósofa de cabecera, me preguntó que por qué los reyes reinaban desde un trono, arriba de la gente. Me decía “Mama, ¿cómo van a oír a las personas y sus necesidades si están arriba y lejos?”. Y así, con la genialidad simple de una niña y sin saberlo, Florencia definió el estilo de liderazgo del presidente Gustavo Petro. La política del balcón es aquella cuyo practicante busca un trono, un lugar lejano y abstracto de poder por el poder. Es aquella forma perversa de autoridad que no busca cumplir con un mandato democrático, sino ejercer una posición superior no merecida. Es aquel mandatario que considera que tiene un derecho real a llegar tarde, a incumplir compromisos, a desafiar la institucionalidad. La política del balcón no tiene interés en participar o existir en un sistema de pesos y contrapesos, no cree en la independencia de las ramas del poder público y no cree en una justicia imparcial, por lo menos no en una que lo cobije a sí mismo y a su gente. El presidente del balcón busca con mucha ansiedad contradictores, adversarios y peleas heroicas que lo suban del suelo colombiano al balcón presidencial. El trono con forma de balcón no prioriza soluciones a problemas reales, pues son las batallas abstractas y en muchas ocasiones construidas, las que le dan ese aspecto de mártir engrandecido y merecedor de toda clase de inmunidades. A la política del balcón no le funciona un pueblo pensante, próspero, productor de riqueza, emprendedor, independiente de la mano limitante del Estado. La política del balcón necesita una población empobrecida, ignorante, dependiente y asustada. Sólo así se mantiene en el trono que no gobierna. Sólo así tiene agencia para pararse en un balcón a convocar movilizaciones en contra de quienes no lo dejan gobernar, de quienes cometen el gravísimo error de ejercer su función dentro de una estructura constitucional del poder público. Sólo un pueblo enceguecido por rabias alimentadas sigue al dueño del balcón sin controvertir la contradicción diaria del desgobierno. Como dice Ayn Rand en la “Rebelión de Atlas”, “su ansia es mandar, no convencer: la convicción requiere un acto de independencia y descansa en el absoluto de una realidad objetiva”

El presidente del balcón tiene muchos enemigos imaginarios, tiene inconformes pasivos, pero sólo tiene un enemigo real: el colombiano valiente cuyo amor por Colombia y su propia vida, es más grande que el miedo o la indiferencia. La sostenibilidad de la política del balcón es inversamente proporcional al número de colombianos despiertos. Peligra el balcón cuando quienes alimentan al Estado con su fuerza productiva, entienden que pierden mucho más en el letargo que en la defensa abierta de la democracia. Peligra el balcón cuando los jóvenes cuestionan y exigen un presente que alimente su futuro. Peligra el balcón cuando las instituciones se sacuden la politiquería y se arman de democracia viva. Entonces, el despertar necesario es entender que a Gustavo Petro lo subimos todos al balcón, pues el consentimiento pasivo de la política del balcón es su principal soporte. La gran revelación sería entender que, sin nuestro consentimiento, el balcón desaparece y queda la maravillosa creación del hombre social: la democracia.