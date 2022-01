Se me acercó un chico de unos 22 años a preguntarme si creía que la democracia representativa estaba “agotada” para defender los intereses de los jóvenes, y mientras me recuperaba del pasmo pensé que se confirmaban los peores pronósticos que les había expuesto durante la charla previa. Esto es, la tesis de que estamos fabricando una generación de jóvenes antisistema, porque no se sienten vinculados al sistema, arrojándoles a una suerte de noventayochismo juvenil, que pronto o tarde reventará en la cara de nuestra estulticia democrática.

Basta observar el cóctel que experimenta nuestra juventud a diario (nihilismo, frustración, ira, tristeza...) cuando asume que no hay instituciones o colectivos sociales capaces de dar alternativa a su precariedad. Ese abandono se va traduciendo poco a poco en un paradigma del sálvese quién pueda, de un individualismo flagrante, al no encontrar soluciones aplicadas, ni a derecha, pero tampoco a izquierda, donde cobijarse.

El problema con la representación juvenil es de tal calibre que incluso trasciende fronteras. En Alemania se ha abierto el debate sobre reducir la edad para poder votar, como forma de corregir su desamparo a través de los incentivos electorales. No hay que ser ingenuo: si la política invierte tantos esfuerzos en las pensiones es porque los boomers y los jubilados ponen y quitan gobiernos a lo largo del continente, incluido España.

Sin embargo, nunca supondrá lo mismo ser un joven de clase acomodada que de clase humilde, porque el primero verá paliada su situación a largo plazo a través del patrimonio familiar. Aunque sería engañoso fiar el drama juvenil a una mera cuestión de clase o estatus. Existen indicios para intuir la forja de una nueva cultura o socialización entre la juventud.

Muestra es la llamada Gran Dimisión. Miles de jóvenes dejan su trabajo en Estados Unidos, sumidos en una mezcla entre agotamiento emocional y sinsentido de resistir en unas condiciones míseras. Para qué dejarse la piel en esa empresa que no se adapta a sus necesidades de más tiempo o flexibilidad, si a cambio tampoco obtendrán estabilidad o garantías a largo plazo. El empleo deja de ser así uno de los pilares sólidos a los que aferrarse, incluso en un contexto de incertidumbre como el pandémico.

En nuestro país, las consecuencias de esto se hacen notar mediante una desconfianza en el futuro. Si la nostalgia reaccionaria va proliferando es porque ha reventado la idea clásica del progreso como motor para la obtención del bienestar. Pocos jóvenes piensan hoy que el mañana vaya a ser mejor que el presente, por lo que miran al pasado en una búsqueda incesante de esa prosperidad que les prometió una sociedad que ahora les da la espalda. A ello se suma la asunción de que la política, como la conocen, es irreformable.

Pese a ello, existen ventanas para el optimismo. Los jóvenes sí luchan colectivamente en causas como el feminismo, el cambio climático... porque ahí sí creen que el sistema puede ser aún distinto. Las recientes protestas, como la del sector metalúrgico, les han devuelto incluso una memoria común que estaba enterrada, factor clave para combatir su atomización social: los derechos o mejoras salariales, antes, se peleaban conjuntamente. Si bien la esperanza siempre puede aguarse.

El verdadero peligro es que, una vez nuestros jóvenes sientan que nada pueden hacer por mejorar sus condiciones de vida, abracen esa antipolítica que les invita a combatir al diferente, ante el miedo a seguir perdiendo algo. “Al menos, la identidad que no me la quite nadie”. Quizás así pensarán algunos, de forma tan errónea como falsa, en ese nuevo paradigma antisistema, individualista y reaccionario al que los estamos arrojando de forma alarmante