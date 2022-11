Con motivo de la Beatificación de la Madre Berenice, efectuada el pasado sábado 29 de octubre en la Basílica Metropolitana de Medellín, se afirma en EL COLOMBIANO del domingo 30 de este año, (pag. 1 y 6) que es la primera vez que una ceremonia de este tipo se celebra en el país.

Me parece importante aclararle a todos los lectores que esta información no es precisa y me gustaría explicar el por qué.

Durante la visita a Colombia que realizó el papa Francisco en el año 2017, se realizó una ceremonia de beatificación de dos prelados colombianos en la ciudad de Villavicencio.

Se trata de Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, quien fue Obispo de Arauca, por cierto natural de Santo Domingo, Antioquia, y del Padre Pedro María Ramírez Ramos, quien ejerció en la desaparecida población de Armero. El primero de ellos murió asesinado por el Eln el 2 de octubre de 1989, mientras que al padre diocesano lo mataron durante las revueltas populares que se produjeron en abril de 1948 tras el asesinato del líder político Jorge Elliecer Gaitán.

Alrededor de 500.000 personas, según cuentan las crónicas de ese entonces, que se pueden leer en los archivos digitales o en las hemerotecas, estuvieron presentes.

Fueron constantes los aplausos a lo largo de esta ceremonia que tuvo como particularidad el que no los beatificaron porque se les atribuya ningún tipo de milagro comprobado, sino por el hecho de ser mártires de la Iglesia, y símbolo de la lucha contra la violencia.

Las palabras del papa Francisco que más emocionaron a la multitud fueron las siguientes: “Como pastores, según el corazón de Cristo y coherentes testigos del Evangelio, derramaron la sangre por amor a la ley que les fue confiada. De ahora en adelante, serán llamados beatos y se podrá celebrar su fiesta cada año...”