Durante décadas Medellín fue llamada la Tacita de Plata, por la limpieza de sus calles y zonas verdes.

El servicio público de aseo es una actividad esencial para toda ciudad, en especial para el cuidado del ambiente, la salud pública y la convivencia misma de su comunidad.

Para dirigir y gestionar las responsabilidades de Emvarias en Medellín, se requiere competencia profesional, rigor técnico, seriedad, responsabilidad y, obviamente, pulcritud en la gestión de los funcionarios comprometidos en esa labor. La calidad comienza nombrando a personas capaces y con la experiencia e idoneidad necesarias para conducir los diferentes servicios públicos de la urbe.

En Emvarias, como en otras dependencias y empresas municipales, la actual administración ha comprometido la calidad al nombrar a personas sin la experiencia ni la preparación para dirigir la tarea, cada día más compleja, a su cargo.

Varios funcionarios fueron nombrados sin que tuvieran experiencia en empresas de servicios públicos, y menos aún en empresas de aseo, como es el caso del gerente general, algunos directivos y la asesora del gerente general, de quien expresan que es la que realmente manda en la entidad.

El impresionante accidente que se presentó en la noche del pasado 27 de octubre, por la falla, al parecer, del sistema de frenos de un vehículo recolector de Emvarias, es una alerta de los riesgos generados por el estilo de esta administración. La Empresa actualmente no tiene jefe de mantenimiento de vehículos, ya que la persona que estaba en ese cargo renunció hace más de mes y medio, y, además, no tenía experiencia en mantenimiento de una gran flota pesada que trabaja 24/7, como son los equipos de nuestra emblemática empresa de aseo. El coordinador de mantenimiento, quien estuvo de vacaciones durante la vacancia del jefe, hace poco se reintegró, lo que significa que la empresa ha estado al garete en la crítica labor de mantenimiento desde hace bastante tiempo y, para colmo, la actual administración dio por terminado el contrato de interventoría del mantenimiento de la flota completa que venía ejecutando la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, para, basados en la recomendación de la asesora del gerente y esposa de un profesor del ITM, crear un esquema nuevo de interventoría con ese centro docente, que no tiene experiencia reconocida en esa especializada y compleja labor.

La flota de vehículos, en sus diferentes modalidades, tanto la propia como la disponible por el contrato de renting operativo, requiere reposición oportuna, pues ya están en obsolescencia. El vehículo siniestrado es de la flota propia, modelo 2012, y estaba en esa ruta en aquella noche para atender un déficit de cobertura, es decir, era un equipo desgastado para labores tan pesadas y riesgosas donde está incluso de por medio la vida de muchas personas. La contratación para la reposición de vehículos en Emvarias lleva más de un año de atraso, la generación de residuos crece y, como si fuera poco, el nuevo vaso para la disposición de residuos en el relleno La Pradera no tiene hoy licencia ambiental, lo que pone en alerta sanitaria a Medellín y a más de 40 municipios del departamento que vierten allí.

Post Scriptum: Ojo con los procesos de selección de los contralores de Antioquia, Medellín y otros municipios para el periodo 2022-2025, debido a que interpuestas personas manipulan los procesos de selección con el fin de mantener la corrupción que se registra en ellas, desde tiempo atrás, de lo cual dan ejemplo los procesos disciplinarios y penales en curso