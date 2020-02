No es más que ruido, en todo momento. Cada segundo nos golpea un incesante sousáfono de tweets y de la máquina de ira recta que nos grita en este mundo digitalizado de comunicaciones 24/7/365 que hemos construido.

Lo que quizás no sepa es que desde hace mucho tiempo hay un nombre para lo que comenzó todo esto: “innovación disruptiva”. El concepto fue promovido por Clay Christensen, un profesor de administración de Harvard de alto perfil y prestigio que murió de cáncer la semana pasada, a los 67 años. El notable legado del profesor Christensen surgió de un libro seminal que publicó en 1997, “El dilema del innovador”.

El libro cubría industrias esotéricas como el mercado de unidades de disco y excavaciones para analizar e ilustrar el poder de las tecnologías disruptivas. Sus ideas explotaron a través del entonces naciente internet y en todo el Valle de la Silicona. Recuerdo haber leído una copia adelantada y pensar que era un manifiesto que el mundo tecnológico abrazaría, y que el profesor Christensen era el profeta de la tecnología.

El fundador y director ejecutivo de Intel, Andy Grove, era un fan. También lo era la leyenda de Apple, Steve Jobs. Indudablemente, ambos hombres se sintieron atraídos por la idea de que las nuevas empresas compuestas por personas externas podrían encontrar formas de crear nuevos mercados y nuevos valores, e interrumpir y abrumar a las empresas establecidas.

De cara a la disrupción, las antiguas empresas no podían hacer casi nada. No era que no veían las amenazas de las nuevas empresas, pero estaban atrancadas en el servicio de sus negocios actuales, y no lograron cambiar sus productos y servicios por miedo a afectar sus ingresos.

La fórmula del profesor Christensen era elegante: “Primero, los productos disruptivos son más simples y más baratos; generalmente prometen márgenes más bajos, no mayores ganancias. En segundo lugar, las tecnologías disruptivas generalmente se comercializan primero en mercados emergentes o insignificantes. Y tercero, los clientes más rentables de las empresas líderes generalmente no quieren, y de hecho inicialmente no pueden, usar productos basados en tecnologías disruptivas “.

Era así de simple. El libro del Profesor Christensen salió un año antes de que Google fuera fundada, siete años antes de Facebook, ocho años antes de YouTube y 11 años antes de Uber. Cada una de estas empresas, a sabiendas o no, seguiría su mapa.

Si bien el profesor Christensen después escribió una secuela y muchos más libros sobre temas adyacentes listos para la interrupción, como la educación (”Clase disruptiva” en 2008) y la atención médica (”Receta del innovador” en 2009), fue su idea inicial la que fue devastadoramente perspicaz.

Uso el término devastar porque, no por intención del profesor Christensen, la innovación disruptiva tomó un giro hacia lo peor en la tecnología. El Valle de la Silicona no logró combinar la disrupción con el concepto de la responsabilidad corporativa, y el crecimiento a toda costa se convirtió en su lema. La aproximación más mesurada que enseñó el profesor Christensen fue ignorada.

Por lo tanto en tecnología, la idea fue más como “innovación destructiva”, que para mí fue destilada en el famoso letrero de Facebook que una vez estuvo pegado en las paredes de su sede: “Muévase rápido y rompa cosas”.

Siempre me ha preguntado por qué la empresa eligió esas palabras. No tengo problema con el “muévase rápido”, y el profesor Christensen tampoco lo habría discutido, ya que ser ágil era una competencia central que promocionaba. Fue la palabra “rompa” la que se quedó en mi cabeza como una mala migraña.

¿Por qué usar una palabra violenta e irreflexiva como “romper” y no una más esperanzada, como “cambiar” o “transformar” o “inventar”? Y si el “rompimiento” fuera la opción, ¿qué pasaría después del rompimiento? ¿Habría arreglos? ¿Podría haber alguna solución después de la ruptura? “Romper” sonaba doloroso. Y, volviendo al tema de hoy, el profesor Christensen nunca habló de eso.

De hecho, el enfoque del profesor Christensen fue todo lo contrario. En 2010 se enteró de que tenía linfoma y luego sufrió un derrame cerebral. En dos años, publicó el libro que más me gusta, titulado “¿Cómo va a medir su vida?”. Es a su vez espiritual y a veces tiene un toque de autoayuda, y toma el pensamiento administrativo del profesor Christensen y lo aplica a cómo vivir una vida.

Quizás la industria de la tecnología no merece el amable y buen consejo que el profesor Christensen impartió, pero debería tomarlo de todos modos. De esa manera, mientras él descansa en paz, también podría darnos algo de paz