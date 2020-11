La vigilancia

Vigilar es poner cuidado, prestar atención. El cuidado comienza y termina en mí conmigo. La sabiduría popular bien lo sabe: “Cuida de ti mismo, para que puedas cuidar de los demás”. Cuanto más me cultivo, mejores condiciones tengo para cuidar de los demás. El cuidado tiene la calidad de la atención que yo le presto.

Cuido de mí mismo en la medida en que saco tiempo para conocerme y amarme, para amarme y conocerme. Me conozco porque me amo, me amo porque me conozco. La reciprocidad comienza en mí...