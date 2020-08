Las canciones de mi padre

Hay días en que no me perdono que mi padre fuera músico y yo solo viniera a saberlo cuando él ya estaba a punto de morir. Cuando yo era niño, ni él, ni mi madre, ni mis hermanos mayores me hablaron de su música. El hecho de que él hubiera fundado varias bandas y compuesto algunas piezas parecía ser parte de los tantos secretos de la familia.

Hay días en que no me perdono no haber nacido antes para escucharlo tocar su trompeta con sordina en alguna de las tantas orquestas populares que existían a lo...