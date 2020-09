Las cartas de la seño Velia

Querida Velia Vidal, niña Velia, seño, mi negra preciosa, ¿cómo nombrarte en esta columna, que es una carta para ti, pero a la vez una provocación para que otros te lean? Recibí tu libro, “Aguas de estuario” la semana pasada, tan bonito, Laguna Libros acierta al publicarte. Antes de acostarme en la hamaca para leer tus cartas, empecé a probarlas aquí y allá como si fueran un tarrito de arequipe. Casi me da un coma diabético, se me iba yendo la mano en el desorden, pero es que, cosa extraña, no podía...