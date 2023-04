Por Rafael Pardo Rueda - redaccion@elcolombiano.com.co

Alias Ivan Lozada, conocido como Iván Mordisco, dio una entrevista al medio virtual El Unicornio. En la entrevista dijo cosas que son fundamentales revisar porque guiarán la negociación de paz.

Dijo entre otras cosas que las ‘líneas rojas’ que planteó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos no habían satisfecho al Frente 1 denominado Armando Ríos y que fue por eso por lo que dicho frente se separó de la negociación de La Habana. Entre esas ‘líneas rojas’ estaban: no impulsar una Asamblea Constituyente, que los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz fueran seleccionados por terceros, no hacer proselitismo político mientras estuvieran armados, concentrarse en sitios alejados y sin civiles. Y lo más importante es que el gobierno no permitía discutir la doctrina militar ni el modelo económico.

Para el líder de las disidencias, a las que hoy les están dando status político, el acuerdo de paz que se firmó en 2016 tiene todas las expresiones de nuestra sociedad, y, por lo tanto, en su opinión, ninguno de los puntos acordados en la negociación de La Habana iba a llevar a La Paz.

En la misma entrevista Mordisco notificó a los colombianos sobre la presencia de las disidencias en la mitad del territorio: que están presentes en el 50 % de los departamentos, que han reconstruido frentes, columnas, y estructuras de lo que eran las antiguas Farc.

A diferencia de las Farc no ponen el precio de la coca, y ese es uno de los muchos factores por los que está bajando su precio. Tienen quebrado al campesino cocalero. En zonas del Cauca ya no reciben coca por productos, ni siquiera les sirve de trueque. Y es porque su negocio es otro.

Pero como las antiguas Farc, sí están empadronando a toda la población en las áreas de influencia.

Hace poco, a propósito del lanzamiento de la mesa de negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro, básicamente hicieron lanzamiento o presentación en los Llanos de Yarí donde llevaron a guardias campesinas y a miembros de las juntas de acción comunal. Se presentaron armados hasta los dientes y llenos de símbolos de las antiguas Farc, hoy Partido de los Comunes, que les reclamó.

Esas son las disidencias de Iván Mordisco, en lo dicho en la entrevista, ¿se debe entonces el gobierno preguntar sobre qué se va a negociar? Si es sobre el modelo económico y la doctrina militar y la constituyente, las llamadas “líneas rojas”, esas negociaciones pueden durar años. Ha dicho Iván Mordisco que no hay afán. Que duren lo que duren ya es parte de la Paz Total.

El problema es que las negociaciones no pueden ser eternas y mucho menos cuando las víctimas se multiplican día a día, a menos que la implementación del acuerdo de La Habana, ese que no les gusta a las disidencias, se cumpla, y la construcción de un país en los territorios, les ponga los tiempos a las negociaciones.