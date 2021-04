Las inseparables

A la Beauvoir la empecé a leer cuando estaba en el último año de colegio porque una chica que me gustaba solo hablaba de ella. Me decía que con “El segundo sexo” había entendido todo lo que tenía que entender en la vida, había comprendido la fuerza del feminismo, el poder de la igualdad, así en aquel entonces los profesores no hablaran mucho o nada de eso. Curiosamente, ella quería que en algún momento algún enamorado o alguien que ella admirara muchísimo la llamara “Castor”, como le decía Jean-Paul...