Tengo un tema recurrente, y no es político: El papel de las mujeres en la casa. Y lo traigo a este espacio porque, gracias a la descontextualización de las declaraciones de un candidato despelucado, están todas de pelo parado.

Calma, que no panda el cúnico. Nadie está diciendo que si ese señor se convierte en presidente de la República, las mujeres tendrán que dejar de trabajar. No se está atentando contra ninguno de los derechos adquiridos ni se borrarán de los anales de la historia los logros femeninos alcanzados hasta ahora.

A mí lo que me molesta, y aquí me estoy sacando la espina porque lo he sufrido en carne propia, es que pretendan hacernos sentir como piezas de museo a quienes por decisión, o por circunstancias particulares, nos quedamos en la casa. ¿No es posible considerar que dedicarse al hogar también puede obedecer a un deseo de la mujer y no necesariamente a una imposición social ni a una opresión patriarcal? ¿Por qué se aplaude la decisión de buscar la realización profesional por fuera de la casa y se condena la de buscar la realización personal dentro de ella? Así como no se aprueba pasar con el semáforo en verde, no puede aplaudirse ni condenarse una decisión sobre la propia vida.

Cada vez que escribo sobre el papel que desempeñamos las mujeres en la casa, recibo mensajes de mujeres profesionales que dicen sentir envidia y que no ven la hora de poder estar en su casa, al cuidado de bienes tan sagrados como los hijos y el hogar. Y más ahora, cuando sufrimos la soledad de los niños que son criados a través de videollamadas porque sus padres no tienen tiempo para llevarlos a un parque o para leer con ellos un cuento al anochecer. O, peor aún, cuando no pueden asegurarse de que sus hijos se están formando bien para convertirse en personas “viables” a futuro.

Me choca esa generalización que algunos hacen acerca de que todas las que decidimos quedarnos en la casa, o a quienes les tocó, somos amargadas o reprimidas. De hecho, hoy también hay muchos amos de casa y nadie se refiere a ellos como hombres frustrados.

Y también creo que la realización tampoco puede medirse solo desde lo profesional. Indiscutible celebrar y reconocer a quienes, en un equilibrio perfecto, logran desempeñarse con soltura y lujo de competencia en los dos mundos. Doña Sofía Ospina de Navarro, en su momento, rompió paradigmas mientras se encargaba de la crianza de su numerosa familia. Y como ella, muchas otras.

Estoy segura de que todos conocemos a un montón de mujeres destacadísimas en muchos campos que son mamás eficientes. Y habrá otras que no quieren ser madres ni encargarse de que todo funcione bien en una casa. Respetable. Cada quien busca realizarse a su manera, sin necesidad de que un candidato presidencial nos lo recuerde, y sin necesidad de satanizar a nadie por su elección