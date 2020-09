Las prioridades en la educación: el colegio y el hogar

Por alicia m. Miranda de S.

No hay día que no encuentre en alguna parte una solicitud de algún sector, para que determinadas materias o conocimientos se incorporen al pensum escolar. A los niños habría que educarlos en muchas cosas, y estas son algunas de las que he anotado que proponen: conceptos financieros, nutrición y dietética, acuerdo de paz con las Farc (creo que este ya está ordenado en una ley), yoga, nuevas tecnologías, globalización, sinología (estudios sobre China), Constitución y leyes,...