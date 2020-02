El mensaje de Bernie Sanders ha resonado en el electorado latino, particularmente entre los votantes jóvenes. Tanto en Iowa como en New Hampshire, ganó entre los latinos, y se prevé que haga lo mismo en Nevada este sábado. Pero si ese apoyo se transferirá a una elección general si “Tío Bernie”, como se le conoce, logra conseguir la nominación, es la gran pregunta.

Los jóvenes latinos que Sanders está reuniendo no han sido votantes confiables. Aunque es favorecido por latinos a nivel nacional, como lo demuestran encuestas nuevas de Washington Post-ABC News y Univision, los datos de sus éxitos no incluyen a las personas para quienes el socialismo es algo a lo que hay que temer.

Sanders, consciente de que tal etiqueta podría perjudicarlo, ha desviado las conversaciones sobre su socialismo, alegando que son solo esfuerzos para tacharlo de comunista. En 1981, como nuevo alcalde electo de Burlington (Vermont), dijo que había aprendido a mantenerse alejado de llamarse socialista, porque no quería pasar “la mitad de mi vida explicando que no creía en la Unión Soviética ni en campos de concentración”. En cambio, adoptó otros términos, incluidos socialista radical, independiente y democrático.

Si bien puede sentir cierta incomodidad sobre la etiqueta, sus acciones han dicho lo contrario. En el verano de 1985, el alcalde viajó a la capital de Nicaragua, Managua, para conmemorar el sexto aniversario de la revolución sandinista. Estando allí, elogió a los sandinistas por luchar por los derechos de las mujeres y la justicia económica. En un discurso de 1986 en la Universidad de Vermont, afirmó estar “muy emocionado cuando Fidel Castro hizo la revolución en Cuba”, porque parecía “correcto y apropiado que los pobres se alzaran contra los ricos”.

Más reciente criticó el golpe liderado por Estados Unidos contra el socialista chileno Salvador Allende, que instaló al dictador de la derecha Augusto Pinochet en 1973. También ha dicho que apoya el socialismo de países escandinavos, de los que el presidente Trump quisiera que vinieran más inmigrantes.

Para los partidarios de Sanders, las declaraciones y asociaciones anteriores no son cosas que deban ocultarse. Durante mucho tiempo han criticado las intervenciones militares de EE.UU. en América Latina y han admirado los esfuerzos para redistribuir la riqueza y la propiedad, y construir programas educativos y de atención médica universales financiados por el Estado. Es lo que les gustaría que sucediera en EE.UU. Pero el espectro del socialismo y el comunismo en América Latina perseguirá a Sanders en un enfrentamiento con Trump.

Como otros republicanos antes que él, Trump no ha distinguido entre las varias marcas de socialismo. Está apostando que los votantes latinos no verán los matices tampoco, y podría tener razón. Sanders podrá defenderse de estos ataques, como él y otros demócratas lo han hecho en el pasado. Como posible candidato demócrata en una elección general, tendrá que persuadir a los votantes de origen cubano, venezolano y nicaragüense, que huyeron de los regímenes socialistas. Para ellos, será inconcebible apoyar a un candidato que ha elogiado a personas como el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a Castro y Allende, y cuyos partidarios han sido llamados Sandernistas.

La apuesta de la campaña de Sanders ha dicho que puede transformar el electorado y reunir suficientes votantes nuevos o no tradicionales para derrotar a Trump. O que puede atraer a los votantes que apoyaron a Obama, y luego abandonaron a Hillary Clinton, de vuelta al campo demócrata. Pero si no aborda de frente los elogios pasados para la izquierda latinoamericana y lo que el socialismo significa para él, los votantes pueden no estar dispuestos a respaldar a un candidato que ha apoyado a líderes que han desarraigado a sus familias y desgarrado sus países. En 1986, un artículo en The Guardian predijo que Sanders “estará presente en el futuro previsible, recordando a Vermont y a cualquier otra persona que esté dispuesta a escuchar que hay más formas de dirigir una democracia que la de Reagan”. Sanders tendrá que persuadir a los latinos de que hay más formas de dirigir una democracia. Tendrá que explicar que lo que admiraba de los líderes latinos eran sus esfuerzos hacia la igualdad social, política y económica. Que esto es lo que él ha defendido durante su carrera. Puede que muchos no estén dispuestos a escuchar, pero tal vez suficientes lo harán.