Lecciones olímpicas

Se nos acabaron los Juegos Olímpicos. He pasado dos semanas pegado a una pantalla a las horas más inverosímiles, maravillado de lo que el cuerpo humano puede hacer.

Estas Olimpíadas en Tokio no fueron lo que esperábamos: el fin de la pandemia planetaria con una colorida celebración. La maldita variante delta, los que no han podido conseguir una vacuna y —lo peor— los que sí pueden vacunarse y no quieren, obligó a la realización de unos juegos sin espectadores.

Las Olimpíadas son lo mejor de la humanidad. Paramos todo —guerras, conflictos, pandemias...— para ver a los mejores del mundo correr, brincar, nadar, golpear y competir. Hay muchas lecciones de estas Olimpíadas. La primera es que juntos sí le podemos ganar al coronavirus. A pesar de los...