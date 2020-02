LO QUE OCULTAN LAS PROMESAS Y LAS PALABRAS

Por JORGE HENAO

De parte de los “progresistas”, nuevo eufemismo de los viejos comunistas, no hay palabras distintas a “deterioro de la distribución del ingreso” y a la “desigualdad”. Desvirtúan los avances tangibles que ha tenido la humanidad con el sistema capitalista.

No dicen que en los países comunistas no hay “distribución del ingreso” simplemente porque no hay ingreso y que no hay desigualdad porque todos son iguales de pobres y hambrientos. Los únicos “desiguales” son los integrantes de la nomenclatura que se roban los pocos ingresos y esos sí son ricos. Nos quieren engrupir con el “avance social”.

Obviamente estos apóstoles están contra el libre mercado y la competencia dizque porque afecta “la equidad”.

Con todas sus controversias, nosotros preferimos el capitalismo como sistema que nos puede brindar oportunidades a todos, no como el mejor modelo sino como menos peor.

Que no pretendan vendernos humo con términos rebuscados, libros de última hora y teorías quiméricas, sabiendo que es el fallido comunismo lo que nos ofrecen.