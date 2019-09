Los Candidatos

Amable lector. En forma breve haré mención al fútbol, que no solo en nuestro medio, sino en gran parte del mundo hay millones de personas que cada semana están a la expectativa del equipo de sus afectos.

Por los años 50 del siglo pasado en Colombia hubo grandes clubes como Millonarios y Santafé, seguían de cerca Junior, Medellín, Cali, América y Cúcuta. Hoy, tal como están las cosas el mejor equipo es el Alianza Petrolera, que con un modesto presupuesto está de primero. Sus dirigentes, director técnico y jugadores merecen la admiración de todos.

Sin demeritar tan encomiable esfuerzo, es un hecho cierto que los grandes equipos de antes vinieron a menos. Este deterioro no solo ha ocurrido en el fútbol sino que se ha generalizado, con mayor notoriedad, en todos los estamentos de la sociedad: la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la Justicia, el Congreso Nacional, los educadores y también los dirigentes empresariales.

Se acallaron las voces de antes que defendieron los principios éticos y morales, que clamaron contra la corrupción, que lucharon para crear empresas y que se enfrentaron a la naturaleza para facilitar los medios de transporte. Ya no es fácil encontrar hombres, entre otros, como Gonzalo Mejía, Alejandro y Rudesindo Echavarría, Pepe Sierra, Gustavo Toro, Ignacio Vélez, Joaquín Vallejo, Mario Aramburo y Lucrecio Jaramillo V.

Volviendo al fútbol, a un técnico lo nombran por su conocimiento y experiencia. Si fuera por lo que hablan, los locutores deportivos serían los mejores técnicos, pero la realidad no es esa. Si el técnico no tiene un buen desempeño, se va. Pero un mal gobernante hay que aguantarlo durante cuatro años.

Un alcalde no solo tiene que dirigir once personas; en las ciudades principales sus subalternos son muchos más. Si los equipos de fútbol tienen dificultad en contratar un buen jugador, es más difícil acertar con funcionarios que tengan conocimiento, buen criterio y que sean honestos. De otra parte, si el alcalde no es un buen administrador, que en nuestro medio es frecuente que así sea, es poco lo que se puede esperar de su gestión.

Es probable que cada aspirante a la alcaldía se considere un Cristiano Ronaldo o un Lionel Messi. Supongamos que así sea. ¿Qué puede hacer si el resto del equipo unos son lentos, otros ineptos y algunos adictos al licor?

Posiciones como la salud pública, la educación, la seguridad, la movilidad, la vivienda de interés social, la recreación para la comunidad y el recaudo de los ingresos fiscales, si no hay al frente personas entusiastas, de buen criterio y que ojalá en situaciones difíciles sepan asesorarse de gente de bien, al final los que sufren son los que tienen menos.

Sobre este tema vale la pena mencionar que ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Quibdó y Riohacha han sufrido las consecuencias de tener pésimos alcaldes, con excepción de Peñalosa. En las tres últimas y otras poblaciones más, la pobreza de la gente seguirá igual o peor por no tener alcaldes que ayuden a superar la situación de indigencia a la que se acostumbraron a vivir.