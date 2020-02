Los enemigos pequeños

Durante el cretácico el Tyrannosaurus rex, (T. rex), nunca tuvo un buen asesor de imagen y menos desde principios del siglo pasado cuando la industria cinematográfica logró asociarlo con la más terrible e implacable máquina asesina, sin límite alguno. Pero resulta que, incluso si hubiesen vivido en la misma época, ni siquiera el más grande y dientudo Spinosaurus fue quien le hizo la vida de cuadritos al T. rex.

Como decía el papá de mi amigo Daniel Antonio Barrera Escovar: “no hay enemigo pequeño ni amigo inútil”. Al parecer quien más hizo sufrir al T. rex no era más grande que él, sino una antigua versión del diminuto protozoario flagelado causante de lo que hoy conocemos como tricomoniasis aviar, que pudo haber erosionado la mandíbula de T. rex, que bien grande la tenía, invadido sus encías y plagado de llagas y úlceras su boca y garganta, lo que habría hecho de la alimentación una dolorosa tarea. Mientras más grande más se sufre.

67 millones de años después, el gigantesco aparato productivo chino, el T. rex de la manufactura que parece devorar a quien se le atraviese, anda sufriendo por otro bicho, el último grito de la moda de los coronavirus, el “Covid19”, de apenas 120 nanómetros de longitud, que explicaría en parte por qué las ventas año a año de propiedades, automóviles y otros indicadores económicos chinos para los dos primeros meses del 2020 sufrirían una caída de dos dígitos.

Esta enfermedad es el golpe más fuerte que la economía China ha enfrentado desde la crisis financiera de 2008. No es gratuito que el gobierno chino, que ha sufrido un atentado a su enorme ego, y no por misiles o aranceles disparados desde EE. UU. sino porque se hizo evidente la vulnerabilidad del modelo chino que parecía imbatible, haya declarado esta epidemia de coronavirus como “guerra popular”. Los optimistas dicen que si la propagación del virus se estabiliza en marzo o abril, aunque según los datos oficiales chinos, que es como creer en la palabra de Roy o de JuanMa, ya se está reduciendo, el crecimiento de la economía china se podría desatrasar en el segundo semestre o hasta antes. Yo no soy economista, pero creo que todo el consumo no es aplazable.

Sin embargo, los enemigos pequeños no tienen prejuicios de clases sociales ni agreden solamente a los poderosos. No estamos todavía al final del ataque de langostas del desierto que ha afectado a regiones del cuerno africano como Somalia, Kenia, Etiopía, Uganda y hasta Tanzania; y del sur de Asia como Pakistán. Al caído caerle. Las langostas no tienen caridad cristiana ni musulmana, solo hambre. Un informe de Naciones Unidas sugiere que el tamaño del enjambre de langostas crecería en las próximas semanas unas 500 veces, reduciendo aún más la ya precaria producción de alimentos de esas regiones y, como todos los males andan siempre en gavilla, podrían elevarse los niveles de delincuencia y violencia.