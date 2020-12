Los grandes del año de la peste

Saluda. Mira a los ojos a quien te habla. Da las gracias. Di “por favor”. Responde “Sí, señora”, aunque te demores más. No hables con la boca llena...

Los niños, que apenas respiran entre la miríada de órdenes que les damos, ahora están sometidos a una carga normativa superior para sobrevivir a la pandemia y, sobre todo, al miedo: lávate las manos, échate antibacterial, no agarres la baranda, conserva la distancia, ponte bien el tapabocas, no saludes de beso, no abraces, ¡no te toques la cara!

Si los...