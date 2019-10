Los imprescindibles

Querido Gabriel,

Al comienzo de Memorias de Adriano, el emperador se apresta para visitar al médico y dice: “Es difícil seguir siendo emperador frente a un médico. Es incluso difícil seguir siendo hombre”. Ese mismo respeto reverencial, ese reconocimiento a su poder y a la grandeza de sus intenciones siento cuando converso con un periodista. Como los médicos, los periodistas ven el mundo de otro color, su oficio es misterioso. Ambas profesiones son imprescindibles porque nos ayudan a comprender mejor cómo funciona el universo, nos diagnostican, para poder sanar. Esta semana, la del premio Gabo, te quiero invitar a que hablemos de periodismo y de periodistas, de su rol en nuestra vida, de su crucial importancia.

Algunos dicen que el periodismo no tiene deber social alguno, que suficiente es con tener que buscar la verdad en un mundo donde se fabrican datos, se esconden pruebas y se tergiversan hechos. Contar buenas historias es suficiente desafío, piensan otros. ¿Sí será suficiente? Quizá médicos y periodistas debieran tener el mismo juramento: “Ante todo, no hagas daño”. Ni lo promuevas. No creo que su tarea sea la misma del que fabrica espejos, en el poema de Roca: “Yo fabrico espejos: / Al horror agrego más horror, / Más belleza a la belleza.” ¿No será más bien que tiene razón Chucho Abad Colorado al decir que no se le deben poner los micrófonos a los que siembran el odio, que se debe retratar la guerra, pero buscando la esperanza y no la venganza?

Por otro lado, ¿cómo ayudamos los ciudadanos a que haya buen periodismo? Del Premio salí pensando que las empresas tenemos que financiarlo, por esencial para el equilibrio de una sociedad, pero que esta financiación hay que hacerla dentro de un marco ético muy claro. Ni los políticos, ni las instituciones públicas y privadas somos clientes de los periodistas. Debemos aportar a reconocimientos como el Gabo por responsabilidad ciudadana. Nos corresponde, igualmente, contarles lo que hacemos, responder por lo que no hacemos, explicar el por qué de cada uno nuestros actos, pero no podemos pedir a cambio sino profesionalismo, independencia y verdad. Sugerir algo más sería renunciar a la denuncia, a la incomodidad y a la reflexión: pondríamos en riesgo nuestra propia libertad. Tampoco son clientes el suscriptor, el oyente ni el lector. Igual que con los políticos, los periodistas no pueden tener clientes, porque quedan atrapados para siempre, se los traga el vacío, pierden el camino.

Tal vez sea esa la paradoja que más dolores de cabeza genera a los dueños, directores y buenos periodistas. Las audiencias deben pagar por la calidad pero solo pueden exigir más calidad y decencia; nada más, nada menos. Los lectores no tenemos la razón, los accionistas tampoco, los poderosos menos. Debemos celebrar, como esta semana, el periodismo doloroso que denuncia los bosques que se queman, los muertos que se entierran a escondidas, el político que miente, el Estado cuando falla y la empresa cuando yerra. También te propongo festejar las buenas noticias, los progresos, los descubrimientos, la generosidad y la belleza. En cualquier caso, sean positivos o negativos los reportajes, ojalá siempre verídicos, esta semana saquemos un rato para la gratitud con nuestros periodistas, como escribió García Márquez, por “persistir en ese oficio tan incomprensible y voraz”, por esa “pasión insaciable”, por tener a la ética acompañándolos, inseparable, “como el zumbido al moscardón”.

* Director de Comfama