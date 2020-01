Los incendios de Australia

Las imágenes que circulan en las redes sociales son la crónica de una emergencia climática en Australia que a su vez es mundial. Son imágenes apocalípticas, premonitorias de un futuro posible ya representativo de nuestro presente. El verano acaba de arrancar en Australia, y ya se está experimentando una sequía con temperaturas récord. A las afueras de Sidney, hace unos días, las temperaturas llegaron casi a los cincuenta grados centígrados. Casi un billón de animales murieron víctimas de los incendios. Más de veinte personas perdieron la vida. Durante los últimos seis meses se quemó más de el doble de la superficie que las llamas destruyeron en la Amazonia y en California en el 2018. Según el Sidney Morning Herald, los incendios han arrojado dos tercios de las emisiones nacionales anuales de CO2.

Frente a una tragedia de esta magnitud, la política ha guardado silencio negándose a generar acciones urgentes, necesarias y eficaces. No hay un análisis honesto ni adecuado. La respuesta del Estado australiano fue acusar a unas cuarenta personas de ser las responsables de los incendios, ya sea por descuido, o por intenciones dolosas, dando a entender que estos individuos son la única causa de los incendios. En realidad, son solamente la punta del iceberg; la realidad es más compleja y las razones son más profundas, e incluyen el modelo económico y la calidad del liderazgo político de este país. Por un lado, como lo ha resaltado un informe de la revista The Atlantic Monthly, Australia no ha conocido una recesión económica desde julio del 1991. Por otro lado, su economía se ha expandido gracias al carbón, volviéndose el segundo país exportador de carbón del mundo. Además, Australia ha jugado un papel fundamental en la expansión de la economía de los países de Asia oriental, exportando comida, fibra y minerales. Pero ahora el país esta sufriendo las causas de las condiciones climáticas que sus combustibles fósiles han ayudado a crear. El boom económico ha impedido que el Gobierno apruebe cualquier legislación que le dé frente a la emergencia climática. El gobierno del primer ministro Malcolm Turnbull se cayó en 2018 precisamente por su tentativa de aprobar medidas energéticas, que también incluian políticas climáticas. El nuevo y actual ministro Scott Morrison ha sido durante años un gran defensor de la industria del carbón y ha considerado siempre el cambio climático como un capricho exclusivo de las élites educadas de las ciudades.

Sería un error pensar que los incendios solo son un problema australiano. Esta semana EL COLOMBIANO denunció que un tercio del país está en riesgo de incendios forestales. Varias ciudades, incluida Medellín, han registrado récords de temperatura altas en tiempos recientes. Por eso, los proyectos de expansión minera en paraísos naturales como el Suroeste antioqueño, de fracking en varias áreas del país, o la penetración del narcotráfico en parques naturales son nefastos para el medioambiente y por ende para la calidad de vida de los colombianos. Necesitamos redefinir la idea de progreso y volvernos a apasionar por una vida más simple y sostenible. Porque Madre Tierra solo tenemos una, y está gravemente enferma.