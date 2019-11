Los vándalos en Twitter

Por años han gobernado este país usando el miedo como instrumento de domesticación. Después del paro de la semana pasada, pacífico en casi su totalidad, las fuerzas oscuras salieron a sembrar el miedo y usaron las redes para difundirlo sin recato. El jueves por la noche, y el viernes, la peor violencia fueron los rumores y el miedo. “Que ahí vienen”, pero nunca llegaron. “Que se van a entrar”, pero nunca se entraron. La cosa es que el miedo paraliza en la infancia, pero envalentona en la adultez. Y la sociedad colombiana, cada vez más adulta, más consciente, más crítica, está superando el miedo.

La estrategia del miedo funcionó para la ignorante Colombia del siglo pasado, cuando el pensamiento mítico opacaba la razón. Pero ahora, en el siglo de la comunicación digital, cuando ya casi nada puede ocultarse porque siempre habrá una cámara de celular para revelarlo, los gobernantes tienen que entender que una generación de ciudadanos más analíticos e informados no pueden gobernarse ni desde el miedo ni desde las mentiras ni desde la actuación televisiva.

Tan grave y perjudicial por sus consecuencias destructores, como la represión violenta de la fuerza pública, es la información falsa y tendenciosa generada y esparcida por personas con reconocimiento político. Ellos, agazapados en la comodidad de sus viviendas y bajo la seguridad de la escolta pagada por el Estado, parecen felices lanzando mentiras y falsedades, desinformación y miedo contra el público.

Exigimos a los “padres de la patria”, elegidos por votación popular o que aspiran a ello: usen sus redes sociales sin lenguaje agresivo, sin descalificar, sin violencia; no se rebajen usando las expresiones de los resentidos, de los esquizofrénicos o de los perturbadores. Usen sus cuentas para pacificar, no para esparcir el miedo. Si el pueblo llano lo hace, ustedes no pueden hacerlo: se supone que ustedes son los que están en el punto más alto de la jerarquía política y que están allí para legislar y, sobre todo, para dar ejemplo. Si les llega información incendiaria, ustedes son los bomberos que la tienen que extinguir. No pueden ser parte del complot contra la Nación ayudando a esparcir las llamas del odio y del miedo. Y sobre todo: no se inventen información falsa para generar miedo. ¿No les da pena ser un vándalo más, usando Twitter?.