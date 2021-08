Grandes preguntas se ciernen sobre la próxima temporada de regreso a clases: ¿Debería exigirse a los niños que usen máscaras? ¿Deben los niños asistir a clases presenciales?

Si enviamos a los niños a la escuela sin máscaras, aumentamos su riesgo de contraer covid-19. Algunos podrían sufrir enfermedades o morir. Si cerramos las escuelas, millones de niños sufrirán pérdidas de aprendizaje y muchos de ellos pueden sufrir efectos de por vida en su salud física y mental.

Hemos aprendido algunas cosas con certeza: aunque la vacunación es la mejor manera de prevenir el covid-19, el enmascaramiento universal obligatorio está en segundo lugar, y con el enmascaramiento implementado, el aprendizaje en la escuela es seguro y más efectivo que la instrucción remota.

La vacunación es el método más fuerte para prevenir los efectos nocivos del covid, pero los estudiantes menores de 12 años no son aún elegibles. El enmascaramiento, entonces, es uno de los mejores y más fáciles métodos disponibles para protegerlos de la enfermedad y puede salvar vidas. Pero debe ser obligatorio, no voluntario.

¿Cómo sabemos que el enmascaramiento ayuda a prevenir la propagación entre personas no vacunadas en las escuelas? En julio de 2020, desarrollamos ABC Science Collaborative, para emparejar a científicos con líderes escolares y comunitarios y asegurarnos así de que tuvieran la información científica más actualizada relacionada con las escuelas y el covid-19. Recopilamos datos de más de un millón de estudiantes y miembros del personal en las escuelas de varios estados de marzo a junio de 2021.

Durante ese tiempo, más de 7.000 niños y adultos contrajeron el coronavirus y asistieron a la escuela mientras estaban infectados. Debido al estrecho contacto con esos casos, más de 40.000 personas requirieron cuarentena. Sin embargo, a través del rastreo y las pruebas de contactos, encontramos que solo 363 niños y adultos adicionales contrajeron el coronavirus. Creemos que esta baja tasa de transmisión se debe al entorno escolar de máscara sobre máscara: tanto la persona infectada como el contacto cercano usaban máscaras. Las escuelas proporcionaron esta protección sin costosas pruebas de detección del coronavirus ni revisiones masivas en los sistemas de ventilación.

Los datos de nuestra investigación y de otros estudios muestran que las tasas de transmisión escolar del coronavirus eran bajas cuando las escuelas imponían el uso de máscaras. Por el contrario, una escuela en Israel sin una orden de uso de máscara o protocolos de distanciamiento social adecuados, informó de un brote de covid-19 que involucró a 153 estudiantes y 25 miembros del personal.

Con la evidencia ahora clara de que el enmascaramiento obligatorio está vinculado a una menor propagación, ¿por qué no requerirlo? ¿Por qué buscar reunir a cientos de personas sin vacunar y sin máscara en un espacio cerrado durante varias horas al día, cinco días a la semana?

Las escuelas que no exigen máscaras tendrán más transmisión de coronavirus. Y aunque la mortalidad por covid era solo de dos por cada 100.000 niños en edad escolar en abril, con más de 50 millones de niños de escuelas públicas en los Estados Unidos, eso aún podría significar muchas muertes evitables en un año.

Una vez que la vacuna esté disponible para todos los niños, los distritos pueden servir mejor a sus estudiantes creando incentivos para fomentar el enmascaramiento y la vacunación. Por ejemplo, si se aplica el enmascaramiento universal o se vacuna a un estudiante, es razonable que las escuelas decidan no exigir la cuarentena o las pruebas después de la exposición a niños y adultos asintomáticos. De manera similar, las escuelas pueden considerar permitir que los estudiantes vacunados que participan en actividades extracurriculares continúen, incluso si han estado expuestos a alguien que dio positivo en la prueba. Los distritos escolares que no tienen enmascaramiento universal deben seguir usando estrategias como ventilación y distanciamiento social y continuar realizando pruebas de rutina para los estudiantes no vacunados.

En las escuelas que eligen abrir sin el uso de máscaras obligatorio y con una cantidad limitada de vacunas, es probable que aumente el covid. Hasta que todos los niños puedan vacunarse, las mascarillas siguen siendo una solución bien investigada para reducir el riesgo de contraer el virus. Los niños deben estar en la escuela y debemos adoptar las medidas que los mantengan seguros