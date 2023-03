En el pasado había hecho mención a la inquietud que me suscita ver cómo ha cogido carrera la costumbre de derribar monumentos como una forma de rechazo hacia los errores que, en criterio de algunos, cometieron personas en el pasado: en Estados Unidos fueron derribadas estatuas de personas influyentes por sus prácticas esclavistas; aquí vimos cómo violentaron muchos monumentos como el de Los Héroes, que fue finalmente demolido por la Alcaldía de Bogotá. Esa práctica no solo me resulta absurda por lo que representa como manifestación arbitraria, sino porque anula la posibilidad de que una persona pueda estudiar los criterios con los que se decidió que ese monumento se erigiera ahí, y establecer con criterio si está o no de acuerdo con lo que éste procura comunicar. Anular el monumento es anular también el diálogo.

Recientemente surgió una discusión a propósito de las acciones de una editorial británica que decidió tomar los textos de un escritor muy famoso de finales del siglo XX, Roald Dahl (Matilda, Las brujas, Charlie y la fábrica de chocolates), y modificarlos por considerar que muchas de sus afirmaciones o el uso de algunos términos podía ser discriminatorio, u ofensivo. La intención de esas modificaciones, dice la editorial, está en que es su deber “purificar” el lenguaje que se utiliza en sus publicaciones, de manera tal que los lectores no reproduzcan en tiempo presente comentarios sexistas, racistas o simplemente ofensivos.

Hace tiempos participé en el equipo editorial de un proyecto que tenía por objetivo exaltar la memoria de un extraordinario educador colombiano, a propósito de la conmemoración del primer centenario de su nacimiento. En el ejercicio nos enfrentamos al dilema de publicar los textos de su autoría completos y sin ninguna modificación o intervenirlos para, con ello, evitar que algunas afirmaciones dieran lugar a malas interpretaciones. La conclusión a la que llegamos, no solamente por el respeto profundo a la memoria del autor, sino sobre todo por respeto al criterio de los lectores, fue publicarlos sin alteración, de manera que habilitáramos el ejercicio más importante que se hace cuando se lee bien, que consiste en dialogar con el texto, hacerlo también imaginariamente con el autor, y a partir de ese ejercicio dialógico, establecer posiciones serenas, auténticas y edificantes sobre lo leído.

Estamos viendo una tendencia alarmante a que el diálogo desaparezca en todas sus formas, y parece que eso va siendo así en todos los escenarios, incluido el de la lectura. Nadie negaría al tomar un texto escrito hace cincuenta años, o al ver una telenovela vieja, la presencia en ellas de aspectos que, en ese momento tal vez no eran problemáticos, pero que hoy en día afortunadamente lo son Y, precisamente, es en la posibilidad de exponerse razonablemente a esos planteamientos y rechazarlos, sin que el rechazo implique su anulación, que está el valor de cualquier lectura, y de ahí, la base de la verdadera evolución. Como lo leí en un editorial publicado por el diario El País de España, debemos decidir si optar porque los jóvenes “detecten esas tensiones en textos ácidos y desacomplejados o diluir esos conflictos en ediciones domesticadas (con el riesgo de que los lectores prefieran la clandestinidad y leer a escondidas las ediciones originales)”. .