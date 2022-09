Por Luis Fernando Agudelo*

Medellín y el Valle de Aburrá no son autosuficientes, dependen casi por completo del agua, alimentos y energía que se originan esencialmente en Antioquia. La ley que reglamenta el acto legislativo que convirtió a Medellín en distrito contiene un artículo que concreta los riesgos de pérdida de equilibrio territorial entre Medellín y Antioquia que Medellín Cómo Vamos y otros actores del territorio habíamos señalado.

Esta ley posibilitaría que el Área Metropolitana (Amva) sea autoridad ambiental para el área urbana y rural de los municipios que se acojan a la figura de distrito. Hoy en día, la mayoría de los municipios del Valle de Aburrá tienen como autoridad ambiental urbana al Amva, y como autoridad ambiental rural a Corantioquia. Esto significa que tanto el Amva como Corantioquia reciben recursos de los municipios del Valle de Aburrá.

Medellín en un año aporta al Amva, por sobretasa ambiental, 130 mil millones de pesos. Medellín y los municipios del Valle de Aburrá aportan al año a Corantioquia recursos cercanos a 35 mil millones de pesos. Estos recursos significan uno de cada cuatro pesos de presupuesto de esa corporación autónoma, que no solo atiende a los diez municipios del Valle de Aburrá, sino que también ejerce autoridad y realiza acciones de desarrollo en 80 municipios del departamento.

Seguramente, hay reparos por la capacidad de gestión de las corporaciones autónomas, pero en este caso están en riesgo los mecanismos de compensación territorial. Transferir funciones de Corantioquia al Amva posibilitaría la pérdida de capacidades para controlar y mantener los ecosistemas en Antioquia de forma integral. Ecosistemas de los que dependen Medellín y el Valle de Aburrá. El llamado es a que por la vía de la coordinación interinstitucional se movilicen capacidades y recursos para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, sin necesidad de la reforma.

El proyecto de Medellín Distrito no solo pondría en peligro mecanismos ambientales de equilibrio territorial, sino que también desfinanciaría al departamento. Porque el distrito de Medellín anunció que solicitará los impuestos asociados a vehículos, que hoy en día recauda Antioquia en un 80 %. El llamado es a que la administración departamental y a que la bancada antioqueña reflexionen sobre las implicaciones del proyecto.

A eso se suma que, si el Amva obtiene de forma exclusiva la autoridad ambiental en el distrito de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, de esta institución dependerá la aprobación ambiental de los planes de ordenamiento terriotorial (POT). Sin poner en duda la capacidad técnica de los funcionarios de carrera del Amva, significaría que el alcalde de Medellín, que tiene un poder muy amplio en la Junta Metropolitana, y en definir al director de la institución, aprobaría y ejercería control ambiental sobre los POT de los municipios del Valle de Aburrá.

El trabajo paralelo de Corantioquia y el Amva en los POT posibilita un control cruzado que asegura que se contengan los límites urbanos y que Medellín tenga en cuenta el estado de los ecosistemas de los que depende y que están fuera de su jurisdicción. Pasa lo mismo en Bogotá: la CAR ejerce autoridad sobre la zona rural del distrito de Bogotá, lo que permite una comprensión más completa de la situación de los ecosistemas.

Ya no se trata de distrito sí o distrito no. Lo que está en juego son los limitados mecanismos de compensación regional que permiten tener una región menos desequilibrada. Ojalá en los próximos años no terminemos lamentándonos porque Medellín y el Valle de Aburrá consumen cada vez más recursos económicos y servicios ecosistémicos de Antioquia en detrimento del desarrollo al resto del departamento.

* Director de Medellín Cómo Vamos.