Llegar a ser alcalde de Medellín por voluntad popular es supremamente difícil por la competencia sin cuartel que se libra entre los candidatos. Por eso, quienes han logrado llegar a gobernar la ciudad lo han hecho por sus condiciones de liderazgo y por los programas que han puesto a consideración de la ciudadanía.

Sin embargo, gobernar a Medellín no es tan duro como ganar elecciones porque la ciudad cuenta con fortalezas que facilitan la acción gubernamental: cultura de pago de los impuestos y las tasas por parte de contribuyentes y usuarios, entendimiento entre el municipio, el sector privado, la academia y la sociedad civil, sólidas finanzas sustentadas en el recaudo de los impuestos y en los aportes de las Empresas Públicas, adecuada y amplia dotación para la prestación de los servicios públicos domiciliarios y sociales de competencia municipal y, sobre todo, por el orgullo y sentido de pertenencia que tienen los medellinenses por su ciudad.

Por estas razones, los alcaldes, desde Juan Gómez hasta Federico Gutiérrez, en las encuestas siempre tuvieron una opinión favorable de más del 70 %;los encuestados consideraban que la ciudad iba por buen camino y se tuvo a aquellos por los primeros o segundos mejores alcaldes del país. Insólito pensar, frente a cualquiera de los alcaldes, que la revocatoria fuera alternativa razonable para solucionar problemas de gobernabilidad y gobernanza del municipio.

Y es que estos alcaldes llegaban a gobernar con funcionarios formados en Antioquia, a adelantar los programas con que habían triunfado y a construir sobre lo construido; sabían que no es adecuado desconocer o destruir lo que otros habían realizado y menos desacreditar por incompetentes o corruptos a sus antecesores. Lo que funcionaba bien lo mantenían y lo que no lo corregían. Buscaban generar acuerdos y articulaciones con distintos actores políticos, administrativos, empresariales, gremiales y sociales. No insultaron a los concejales de la oposición porque admitían que esta tiene como función maximizar los errores del gobierno y minimizar sus aciertos.

¿Por qué intentan, entonces, revocar al doctor Quintero? En primer lugar, dada su pugnacidad y agresividad verbal, vive cazando peleas con dirigentes políticos como Álvaro Uribe, Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y el representante Jorge Gómez, con medios de comunicación como EL COLOMBIANO, con las empresas y los directores del GEA, con firmas de ingeniería como Conconcreto e Integral, con la Cámara de Comercio y su directora Lina Vélez y hasta con la Andi.

En segundo lugar, por el notable deterioro del servicio de recolección y disposición de basuras, por la pésima conservación y cuidado de zonas verdes —antes responsabilidad del Jardín Botánico—, por la deficiencia del alumbrado público, por el deterioro del Cuerpo de Bomberos y por los problemas de Buen Comienzo.

En tercer lugar, por la inestabilidad en gerencia y subgerencias de EPM, por las denuncias penales y administrativas contra el alcalde en ejercicio —hecho inédito en Medellín—, por el alto volumen de contratación a dedo, por proyectos inapropiados como la ampliación del objeto social de EPM y el traslado del aeropuerto Olaya Herrera, por las inconsistencias en las hojas de vida de varios funcionarios, por ignorar y no agradecer el papel del presidente Duque en la solución de Hidroituango y en el metro de la 80.

Ante la revocatoria, la fortaleza del alcalde no es el resultado exitoso de su gestión, sino la casi imposible práctica de esta figura constitucional por sus engorrosos trámites