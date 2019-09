Médicos en contravía

Se cree que la práctica médica se basa en investigaciones científicas, pero no siempre es así. Lo hemos vivido muchos.

inquieta el estudio publicado en eLife: de 3000 investigaciones entre 2003 y 2017 en reconocidas revistas científicas que marcan pauta mundial como Jama, The Lancet y New England Journal of Medicine, casi en 400 casos médicos actúan contrario a lo que demostraron estas.

Se valen de una especie de “tradición” con poco sustento. Se afecta el tratamiento de los pacientes y su recuperación y genera costos al sistema de salud.

Desde sugerir, por ejemplo, que para evitar el asma la casa debe estar libre de cucarachas, ácaros y ratones, lo cual no es cierto, hasta recomendar Omega-3 para reducir riesgo cardiovascular, hecho sin comprobación.

La mayoría de las recomendaciones sin sustento se relacionan con medicamentos, luego procedimientos y tercero la recomendación de suplementos y alimentos.

No toda medicina actúa en todos los organismos y aún estamos lejos de la genética médica y la medicina personalizada. Eso es lo preocupante, es, como en el fútbol que cada árbitro aplica la norma diferente, una falta de unidad de criterios.

De esas casi 400 prácticas que sin sustento científico 209 han sido revisadas por la literatura médica, pero se mantienen.

Una vez una dermatóloga me dijo que debía salir de los gatos para curar una alergia. En otra ocasión, una profesional diferente me advirtió: si tiene gatos, cualquier cosa que yo le encuentre por ningún motivo salga de ellos. ¿Cuál es la base de una y otra sugerencia? (No es que ese caso figure entre los casi 400 revisados). Es una muestra de decisiones que no están basadas en evidencias científicas como debería ser la práctica médica, así a veces también sea necesario jugar con el efecto placebo.

Parte de la explicación está en la industria farmacéutica y de equipos médicos, que inciden en decisiones compartiendo un conocimiento sin bases. Asimismo, y se nota en nuestro medio, compañías de seguros y prestadoras de servicios de salud inciden en esas decisiones o prescripciones sin base científica.

¿Cómo evitarlo? No es fácil, pero tienen que ver el interés del médico por capacitarse a diario y los mecanismos que establezcan las escuelas de Medicina y asociaciones médicas para a la vez incidir sobre las presiones de la industria y las empresas de salud. Por el bienestar de todos.

Maullido: hay gente a la que le conviene que el Hospital Militar vuelva a llenarse de pacientes.