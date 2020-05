Memoria poética de la cuarentena

Querido Gabriel,

Esta mañana he releído mis diarios y subrayados de estos meses. Soy de los que lo tienen todo, no me quejo, y eso compromete aún más. Pero tanta incertidumbre y las ideas que se me ocurren para cumplir con mi rol como lo requieren estos tiempos, hacen que cada día sea un desafío y una aventura. En esta época, lo digo con gratitud y asombro, lo que haya podido conquistar de calma, la capacidad para superar tantos dolores y, además, la energía para continuar la búsqueda, vienen, en...