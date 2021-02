MEMORIAS DE UN JEFE

Próximos al día del periodista, me pregunta un amigo cómo me sentí cuando fui jefe. La verdad, ser jefe nunca me desveló. Me sentía mejor en la llanura, de reportero.En principio, me “abstuve” de dejarme nombrar en cargos directivos. Pero entendí que era la única forma de que engordara “mi flaca bolsa de irónica aritmética”.

Las jefaturas me alejaban de mi oficio amado, estresante, exigente, de cargaladrillos. De ellos alguien dijo que escriben el primer borrador de la historia.

Enfundado en el traje...