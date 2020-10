Minga, salud pública y elecciones

Los jefes de la Minga han manifestado que no tienen reivindicaciones presupuestales, que esta vez no quieren más dinero o nuevas tierras. Dicen que es una movilización política. Siete ministros y una docena de viceministros y directores de departamentos administrativos, los más altos funcionarios del Gobierno, se desplazaron a Cali para reunirse con ellos. Fueron rechazados. A los indígenas no les bastó con medio gabinete y exigieron la presencia del Presidente. Ahora marchan hacia la capital.

Manifestarse...