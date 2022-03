¿Dónde hacernos?

¿Desde dónde mirar tanta tristeza?

Lejana, europea, en imágenes, titulares, tweets, retweets, fake, real.

El cuerpo de una niña chiquita fue encontrado en los escombros. Esto me ha roto.

Cercana, en el barrio del lado, contada en la cafetería del trabajo, leída en el periódico.

Juli, no han podido salir hace dos días por la balacera, Marta no va a poder venir.

¿Nos angustiamos todo el tiempo?

¿Podemos no mirar la tristeza de frente?

Mientras despertamos a los hijos,

Una niña abrigada, con un gorro rosado, sostiene su muñeca.

Una pareja de mi edad se despide en la puerta de un tren, las pieles de la cara juntas, la mujer agarra la chaqueta del hombre con fuerza.

¿Borrar las fotos que ya vimos?

Mientras hacemos el desayuno,

Temor en Santo Domingo: Combos tienen acorralados a los vecinos.

Enfrentamientos en los sectores La Torre y El Pinal.

¿Borrar los titulares de la mente?

Mamá, yo quiero huevo y pan Deli con Nutella.

Yo quiero choricitos y Milo.

La foto de la niña de los escombros tiene un partido perfecto y dos trenzas pegadas. Alguien la peinó cuidadosamente por la mañana.

Los ucranianos refugiados le dicen adiós a sus casas y a sus familias.

¿Sabemos seguir sin recordar las palabras del poema que leímos ayer?

“We lived happily during the war” de Ilya Kaminsky

Can we live happily during the war?, ¿tenemos permiso?

Los hombres se quedan...

¿Desde dónde nos paramos a mirar?

Las cuatro manos cogidas, la expresión de miedo en sus ojos.

Mientras ponemos los individuales, sacamos los platos, los cubiertos, los vasos.

¿Podemos no estar tan tristes desde esta esquina privilegiada?

Mientras empacamos la lonchera.

Granadilla, sánduche, pistachos.

Manzana, Yogo-Yogo, Ducales.

Mientras llenamos los termos de agua.

Mamá, ¿me das el Milo?

Ataque a Mariúpol, la foto de una mujer embarazada en el corazón de la desinformación.

Mientras nos tomamos el primer café del día.

Guardamos la jarra de la leche, cerramos la nevera.

Mientras desayunamos.

Andu, ¿querés más café?

Mientras recogemos platos, cerramos el cierre, lavamos dos vasos.

Chicos, pónganse los zapatos y lávense los dientes que faltan diez.

Mamá, no encuentro la agenda.

Papá, ¿me peinas?

Las trenzas de la niña de los escombros.

Pilla, ¿sí empacaste la bata del laboratorio?

Darles un beso en el pelo.

Pasen rico en el colegio, nos vemos por la tarde.

Mirarlos mientras corren hacia el bus.

No han podido salir por las balas.

¿Dónde hacernos?

¿Desde dónde mirar tanta tristeza?

Nos vemos por la tarde.

Los veré por la tarde.

Seguro.