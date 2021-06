Nada puede sanar la ira excepto la compasión

Querido Gabriel,

Todos nos sentimos alguna vez ignorados y acallados en la juventud. Frases que comienzan con Usted es muy joven para... se repiten generación tras generación. Es paradójico, porque crecemos y nos volvemos arrogantes, olvidamos esos dolores y los infligimos a otros como si fuera una enfermedad hereditaria inevitable. “A veces nos escuchan, pero no nos involucran, no somos interlocutores válidos”, me dijo esta semana una joven. ¿Qué tal si convocamos a los que aún no comprenden la...