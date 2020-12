No le “dé caramelo” a su responsabilidad

Su padre era un iluso soñador desenfrenado. Buscando fortuna no se establecía en ningún lugar. Cuando Milton tenía 13 años ya había estado en 7 colegios. Además, el padre no veía en el estudio ningún valor, la vida debía ser la única escuela. La madre no podía ser más distinta. Si el padre era el aceite: oscuro, escurridizo y sin filtros, ella el agua: transparente, pura y confiable. Puritana y recatada, hacía lo imposible para que Milton y su hermana no siguieran la vida fracasada del padre.

A los...