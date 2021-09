NO LE TAPEN LA EDAD A LA FERIA DEL LIBRO

No me sorprendería si en alguna de las revistas publicadas en Medellín desde el Siglo Diecinueve confirmara que en la ciudad se hubiera organizado feria del libro. Ha sido tan determinante el libro en la formación de la cultura antioqueña, que no sería lógico si libreros y editores de aquel entonces no hubieran intentado mejorar las ventas mediante algún evento ferial. Cierto es que en Medellín ha habido feria del libro desde hace más de medio siglo. Falso es que apenas esté cumpliendo quince años, como se anuncia en las piezas promocionales por estos días.

En los sesentas se hizo una feria panamericana itinerante. Recuerdo otra que se abrió en la plaza de Berrío. En una de las casetas compré un precioso ejemplar de Aguilar de las obras completas de Shakespeare, como por cuatro pesos. Los verdaderos escritores de la época, encabezados por Manuel Mejía Vallejo, lanzaban sus libros. Otros lugares como el cruce de La Playa con Junín también asentaron kioscos feriales. Encontré una noticia con foto sobre la inauguración de otra feria en octubre de 1971, por el Alcalde Óscar Uribe Londoño. Las pesquisas por antecedentes y datos verdaderos están por hacerse. Fuente valiosa para la historia del libro en esta urbe de luces y sombras es el ensayo del profesor Sergio Pérez Álvarez, de la Universidad de Antioquia, en la revista Lingüística y Literatura.

Que antes se llamaba feria y ahora se denomina fiesta, no le quita antigüedad al mejor espectáculo cultural que se realice aquí, en marcado contraste con la displicencia de algunos sectores ignorantones que han subestimado el gusto por la lectura entre los habitantes de la ciudad. Debe seguir expresándose una afirmación de resistencia contra la crueldad y la barbarie que poco a poco han venido adueñándose de muchas actividades sociales.

A los sembradores de la ignorancia de moda, tenemos que oponer la creencia en que “en medio de la situación de conflicto en que se debate nuestra sociedad, cuando la barbarie creciente amenaza con destruir los elementos que poseemos de civilización y cultura y con borrar la palabra escrita, se nos impone volver de nuevo al espíritu del libro”.

Eso lo sostuvimos en el Pacto por el Libro que Ilumina, que desde el Suplemento Dominical y el Café Literario de EL COLOMBIANO hicimos Darío Ruiz Gómez (Director de la Feria del Libro en los 90), José Guillermo Ánjel y yo y que fue suscrito por miles de lectores de Medellín y Antioquia.

Bienvenida la nueva Feria o Fiesta del Libro de Medellín. Pero no sigan equivocándose al decir que está cumpliendo quince años. Tiene más de medio siglo y tal vez sea más antigua. No le tapen la edad, por más coqueta y juvenil que siga siendo