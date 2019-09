No propongan más cárcel y más policías, sino más empleo

Por Jorge Enrique Giraldo A.

Por todo el país algunos miembros de la clase política exponen sus programas con énfasis en medidas para acabar la inseguridad ciudadana mediante aumento de penas y más policía. Y el votante lo que ve es que la inseguridad ciudadana, en la mayoría de las ciudades, se presenta cada día con más frecuencia. Que se debe, en alto porcentaje, al desempleo; son muchas las personas que ante la falta de un medio para trabajar se ven en la necesidad de ingresar al mundo de la delincuencia. Algunos políticos, no todos por fortuna, proponen el aumento de las penas para los autores de atracos, robos y demás modalidades delictivas pero resulta que en las cárceles colombianas ya no hay cupos. Y en cuanto a la iniciativa del aumento de la policía, el Gobierno Nacional no tiene los recursos económicos. El desempleo es la madre de la inseguridad y son los dos principales problemas de Colombia, pero para disminuirlos lo que hacen falta son programas para aumentar la ocupación laboral mediante el trabajo formal. Es interesante recordar la frase de San Jerónimo, quien postuló “trabaja en algo, para que el diablo te encuentre siempre ocupado”