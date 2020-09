No se puede juzgar todo desde los extremos

A Javier Ordóñez lo mató la policía y el uso injustificado de la violencia.

¿A quién acudimos entonces si quienes juran protegernos son los que nos matan? ¿De verdad podemos usar el argumento de que son un par de manzanas podridas? Ya son tantas que me atrevería a decir que el problema viene desde la raíz y no solo de los frutos. No creo que la solución sea ese argumento que tanto sonó en Estados Unidos, el “Abolish the police” (Abolir la policía), de una forma u otra necesitamos a la fuerza pública...