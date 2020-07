No son simples cifras

No, ya no basta con decir que todo cambiará tras la pandemia ni que no hay que acabar la naturaleza porque podría surgir otro virus. La situación es más preocupante, atizada por gobiernos que fingen actuar o de frente alientan la destrucción de nuestro mundo.

Parece que las cifras no conmueven. Que son datos sin sentido de investigaciones ociosas o informes de prensa para llenar espacio.

Tal vez hay más de qué preocuparse que de las 500 especies de vertebrados con menos de 1000 individuos o del millón...