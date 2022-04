Recientemente he sido atrapada por las conversaciones en redes sociales que declaran el respeto o el acuerdo en medio de posiciones ideológicas contrarias. Un hijo que dice haber convencido a su padre después de un diálogo, un amigo que sigue respetando a otro amigo que votará diferente, una hija y una madre que aún teniendo diferentes posiciones políticas se siguen amando.

Todos tenemos a un conocido, a un amigo o a un familiar, que votará por un candidato diferente al nuestro, es evidente y palpable que no todos pensamos igual (afortunadamente). Sin embargo, los tiempo de elecciones activan nuestros mecanismos cognitivos de defensa más antiguos y vemos enemigos y peligros en cada pensamiento o idea diferente a la nuestra, vemos en el que piensa diferente la destrucción de la nación y la maldad latente. Y es que por culpa de la elecciones de 2016 una sexta parte de los estadounidenses dejó de hablarse con un pariente o un amigo íntimo, señala Arthur Brooks en su libro Amad a vuestros enemigos.

Y es que realmente, no vale la pena odiar y despreciar a quien piensa distinto, a quien viste diferente o a quien siente desde otras posibilidades. Mucho menos tiene sentido dejarnos de hablar y de abrazar con quienes nos amamamos, por el fervor polarizante de una campaña política; en palabras de Brooks, necesitamos estar en desacuerdo de mejor manera, mantener el coraje moral para amar y responder con bondad a quienes nos insultan o se burlan de nuestras posiciones ideológicas.

Es difícil y arduo sentir afecto por todos y tratar de cambiar al mundo es tarea imposible. La invitación de Brooks es a cambiarnos a nosotros mismos, a romper el círculo vicioso del desprecio y a responder con afecto y amabilidad a cada comentario hiriente, a cada a palabra que ataca. No vale la pena dejar de abrazar a nuestros hijos por políticos, no vale la pena perder a un amigo porque eligió otro candidato, no vale la pena encerrarnos en nuestra propia verdad y dejar de amar.

Por esto, quiero parafrasear un abc práctico de Brooks para reponder con afecto a momentos de calentura en las redes o en la mesa cenando con nuestros amigos:

1. Concéntrate en el malestar de los demás, y hazlo con empatía. Cuando los otros se muestren disgustados por motivos políticos, escúchalos con respeto. Trata de entender su punto de vista antes de ofrecer el tuyo. Nunca escuches sólo para rebatir.

2. En tus interacciones con los demás, sobre todo en áreas de desacuerdo, adopta la «regla de cinco a uno». Son cinco mensajes positivos por cada uno que pueda considerarse negativo.

3. Ningún desprecio está justificado.

4. Ve donde haya gente que discrepe de ti y aprende de ellos. Busca amistades y opiniones con las que sabes que no estarás de acuerdo. ¿Cómo actuar en un lugar así? ¡Sigue las reglas de la 1 a la 3!

— Amad a vuestros enemigos, por Arthur C. Brooks