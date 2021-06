No viviremos peor que nuestros padreS

Por Najat El Hachmi

A menos que el mantra repetido hasta la saciedad sea una profecía autocumplida, no viviremos peor que nuestros padres. De hecho ya hemos vivido mucho mejor que ellos: su esfuerzo y sacrificio nos han permitido escapar a la infancia en la miseria que ellos tuvieron. Gracias a ellos hemos disfrutado de una educación impensable en el pasado si no se pertenecía a una familia con recursos. Puede que no lleguemos a vivir tan bien como esperábamos pero eso es algo muy distinto a vivir...