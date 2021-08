Nos acorralan delincuentes, no “víctimas”

No sigo el torneo del fútbol profesional colombiano por mediocre, pero no pude evitar ver el aterrador incidente ocurrido en el partido Santa Fe - Nacional, en el que algunos facinerosos pertenecientes a las supuestas “barras”, que algunas son realmente “bandas”, se mostraron nuevamente como lo que son de verdad, delincuentes con banderas.

Después de semejante barbarie, esperaba no oír los típicos, lamentables y peligrosos argumentos de la mamertera cómplice de la delincuencia, que en más ámbitos de la sociedad se está enquistando. Pero contra la ingenuidad no parece que me haya vacunado todavía. Al otro día, unos “iluminados” comentaristas empezaron a decir que no había que condenar a estos “pobres e inocentes jóvenes” porque eran el fruto de...