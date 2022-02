Por María Bibiana Botero C.* - www.proantioquia.org.co

En una conversación reciente sobre la situación de Medellín alguien se refirió a una canción de Fito Paez: “Al lado del camino”. El músico argentino expresa, con su voz poderosa y siempre crítica: “me gusta estar al lado del camino... en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos”.

A Fito le decimos hoy desde Medellín: es el momento de estar en el camino.

Es tiempo de ser caminante, de construir la ruta. De tener alma para escuchar, proponer y hacer. Remover piedras. De sacudirnos de una falsa neutralidad que nos da seguridad. El silencio también puede explicarse por miedo, por un “inmovilismo ideológico” que impide cuestionar, discernir, oponerse.

Permitimos que los sesgos nos lleven a un estado de hipocresía y elegimos seguir al lado del camino para no involucrarnos ni comprometernos. Pareciera un mecanismo de protección que nos simplifica la vida individual, ignorando que lo colectivo nos impacta a todos.

Ejercer ciudadanía implica hacer parte del camino, sin esperar a que sean otros los que hagan. Requiere renunciar a los cálculos y dejar la postura de “esto no es conmigo”.

En estos tiempos turbulentos, agitados, de incertidumbres, pesares, infodemia —exceso de información, y no siempre de calidad o con la verdad— el llamado es a liderar, impulsar, cuestionar, inspirar. Tener conversaciones incómodas.

También de humildad para movernos de nuestra posición y pensar en el futuro.

En Medellín necesitamos movilizarnos, escucharnos, ser parte del cambio. Impregnar esperanza.

En Proantioquia hemos acompañado, propiciado y participado en conversaciones con organizaciones sociales, culturales, jóvenes, mujeres, líderes de opinión, personas en condición de reincorporación, políticos, empresas, con el objetivo de hacer parte del camino. Lo hemos hecho durante casi medio siglo. Reconocemos que estamos frente a una realidad compleja y que los retos que tenemos pasan por nutrir nuestra mirada con otras distintas y diversas.

En las charlas más recientes hemos escuchado, por ejemplo, que para respirar mejor hay que limpiar el aire de resentimientos, prepotencias, prejuicios, arrogancias y odios en los que nos han y nos hemos metido.

También hemos oído que esto lo logramos si nos llenamos de bondad. Esa que nos sacude para actuar. Eso no significa ser tontos o ingenuos, sino generosos y humanistas.

Nos han dicho, con amor y profundidad, que Medellín, los medellinenses, necesita volver a creer, honrar el poder de la palabra y reconocer que el silencio, en este tiempo, no es una opción.

En su canción Fito también dice: “si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas; si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa”.

Es esto lo que nos pasa: una brisa pasajera. Los mejores vientos siempre están por venir. Hagamos que suceda.

Medellín nos necesita. Sacudámonos, vistámonos de coraje bondadoso, hagamos parte de, estemos a favor de la ciudad. Agitemos palabras, acciones y convicciones.

Es el momento de estar en el camino .

* Presidente ejecutiva de Proantioquia.